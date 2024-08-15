Алип возвращается в "Кайрат": подробности
Поделиться
Футбольные клубы "Кайрат" и "Зенит" проведут товарищеский матч в Алматы, передают Vesti.kz.
Футбольные клубы "Кайрат" и "Зенит" проведут товарищеский матч в Алматы, передают Vesti.kz.
По информации пресс-службы казахстанской команды, встреча состоится 8 сентября на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по местному времени.
Игра приурочена к 70-летию "Кайрата".
В октябре 2023 года команды уже встречались в Алматы, и тогда матч завершился вничью - 2:2.
Напомним, что за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который в 2022 году был арендован у "Кайрата". Позже российский клуб выкупил на него права за два миллиона евро (данные Transfermarkt).
"Кайрат" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 28 очков в 15 матчах. Команду возглавляет экс-форвард санкт-петербургского клуба Александр Кержаков.
"Зенит" лидирует в российской премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 12 очков после четырех туров.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|2
|Кайрат
|15
|8
|4
|3
|24-13
|28
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|15
|5
|7
|3
|19-20
|22
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|15
|5
|4
|6
|16-14
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Реклама