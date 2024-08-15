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Футбол
15 августа 18:08
 

Алип возвращается в "Кайрат": подробности

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Алип возвращается в "Кайрат": подробности ©ФК "Зенит"

Футбольные клубы "Кайрат" и "Зенит" проведут товарищеский матч в Алматы, передают Vesti.kz.

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Футбольные клубы "Кайрат" и "Зенит" проведут товарищеский матч в Алматы, передают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы казахстанской команды, встреча состоится 8 сентября на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по местному времени.

Игра приурочена к 70-летию "Кайрата".

В октябре 2023 года команды уже встречались в Алматы, и тогда матч завершился вничью - 2:2.

Напомним, что за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который в 2022 году был арендован у "Кайрата". Позже российский клуб выкупил на него права за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

"Кайрат" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 28 очков в 15 матчах. Команду возглавляет экс-форвард санкт-петербургского клуба Александр Кержаков.

"Зенит" лидирует в российской премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 12 очков после четырех туров.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
2 Кайрат 15 8 4 3 24-13 28
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 15 5 7 3 19-20 22
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 15 5 4 6 16-14 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 13 3 3 7 11-16 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Кайрат ФК Зенит Футбол КПЛ Премьер-лига России Казахстанцы за границей Алип Нуралы

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