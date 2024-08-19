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Геннадию Головкину "дали" бой с Теренсом Кроуфордом

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Геннадию Головкину "дали" бой с Теренсом Кроуфордом ©instagram.com/gggboxing

Известный в мире бокса агент и инсайдер из США Рик Глейзер прокомментировал разговоры о возможном поединке казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против небитого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

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Известный в мире бокса агент и инсайдер из США Рик Глейзер прокомментировал разговоры о возможном поединке казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против небитого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанцу предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии.

Сначала Глейзер написал у себя в соцсетях следующее: "Всегда помните, бокс — это бизнес". Под его постом один из фанатов поинтересовался относительно боя Головкина и Кроуфорда.

- Рик, насколько реальны слухи о Головкине и Баде?

- Такая возможность существует, - ответил Глейзер.

Кроуфорд последний бой провел 4 августа в Лос-Анджелесе против Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и по очкам победил представителя Узбекистана, отобрав у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.

Бой с Головкиным: Опасный шаг для лучшего боксера мира?

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