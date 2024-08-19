Бой с Головкиным: Опасный шаг для лучшего боксера мира?

Ресурс FTTV Boxing высказался о потенциальном поединке казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против небитого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.



Ранее сообщалось, что казахстанцу предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии.

"Мне кажется, или бой Теренса Кроуфорда против Геннадия Головкина - плохая идея? Ходят слухи о том, что GGG предлагают бой с Кроуфордом, и это вызывает некоторые опасения.

Возраст Головкина и его неактивность: В свои 42 года Головкин уже вышел из расцвета и не дрался с 2022 года. Долгое отсутствие на ринге может сказаться на его работоспособности и готовности.

Другие возможности для боя: Многие считают, что Кроуфорду следует сосредоточиться на более молодых и известных соперниках, таких как Верджил Ортис-младший или Джарон Эннис. Эти бойцы представляют собой значимые, сложные поединки, которые могли бы лучше проверить навыки Кроуфорда и удовлетворить ожидания фанатов.

Выбор Головкина вместо этих восходящих звезд может быть воспринят как отказ от более значимых и конкурентоспособных соперников. Выбор Кроуфорда повлияет на его карьеру и общественное мнение", - пишет источник.