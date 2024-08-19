Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.
В первом туре английской премьер-лиги (АПЛ) "горожане" победили на выезде лондонский "Челси" (2:0). Один из мячей на 18-й минуте забил Холанд. Для него этот гол стал 91-м в 100 матчах за "Сити".
"Такие показатели уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В этой стране это что-то невероятное...", - приводит слова тренера City Xtra.
Pep Guardiola says Erling Haaland's 91 goals in 100 #ManCity games are "the numbers for [Lionel] Messi and Cristiano Ronaldo". Pep: "It’s something in this country that is unbelievable..." [via @MichaelPlant82]— City Xtra (@City_Xtra) August 18, 2024
Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда был куплен у дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027-го, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
Во втором туре, 24 августа, "Манчестер Сити" дома примет "Ипсвич", а на следующий день "Челси" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном".
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