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Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду

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Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду ©x.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

В первом туре английской премьер-лиги (АПЛ) "горожане" победили на выезде лондонский "Челси" (2:0). Один из мячей на 18-й минуте забил Холанд. Для него этот гол стал 91-м в 100 матчах за "Сити".

"Такие показатели уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В этой стране это что-то невероятное...", - приводит слова тренера City Xtra.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда был куплен у дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027-го, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Во втором туре, 24 августа, "Манчестер Сити" дома примет "Ипсвич", а на следующий день "Челси" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном".

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