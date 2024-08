Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

В первом туре английской премьер-лиги (АПЛ) "горожане" победили на выезде лондонский "Челси" (2:0). Один из мячей на 18-й минуте забил Холанд. Для него этот гол стал 91-м в 100 матчах за "Сити".

Pep Guardiola says Erling Haaland's 91 goals in 100 #ManCity games are "the numbers for [Lionel] Messi and Cristiano Ronaldo". Pep: "It’s something in this country that is unbelievable..." [via @MichaelPlant82]