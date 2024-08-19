"Реал" узнал плохие новости на старте чемпионата Испании

"Реал" неожиданно оступился в первом туре чемпионата Испании по футболу, сыграв на выезде вничью с "Мальоркой" (1:1), передают Vesti.kz.

На 13-й минуте гостей вперед вывел Родриго. Хозяева поля отыгрались на 53-й минуте усилиями Ведата Мурики. На 90+7-й минуте у мадридцев был удален Ферлан Менди. Видеообзор игры с голами можно посмотреть здесь.

По данным MisterChip, никто из тех, кто начинал Ла Лигу в Мальорке, не стал чемпионом. 16 команд пытались, и ВСЕ они (включая "Реал" 3 раза) потерпели неудачу.

Следующую игру в чемпионате Испании "Мальорка" проведет в гостях с "Осасуной" 24 августа, а на следующий день "Реал" дома сыграет с "Вальядолидом".

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