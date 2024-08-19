Сенсацией закончился первый матч "Реала" с Мбаппе в Ла Лиге

Футболисты мадридского "Реала" не смогли стартовать с победы в испанской Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Матч первого тура с "Мальоркой" проходил в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Сон Муа" и завершился со счетом 1:1.

Первыми успеха добились "сливочные" усилиями Родриго на 13-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 53-й минуте благодаря голу Ведата Мурики. При этом гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Ферлана Менди на 90+7-й минуте.

Звездный новичок мадридского клуба Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе и отыграл до финального свиста, но результативными действиями не отметился.

Следующую игру в чемпионате "Мальорка" проведет на выезде с "Осасуной" 24 августа, а на следующий день "Реал" дома примет "Вальядолид".