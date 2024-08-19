Тренер сборной отказал "Ордабасы". Известна причина
Стало известно, почему наставник молодежной сборной Казахстана по футболу Константин Горовенко не примет "Ордабасы", передают Vesti.kz.
Стало известно, почему наставник молодежной сборной Казахстана по футболу Константин Горовенко не примет "Ордабасы", передают Vesti.kz.
Ранее стало известно, что белорусский специалист Александр Седнев покинет свой пост в шымкентском клубе после провального выступления в еврокубках, а на его место прочили Горовенко.
"Сразу несколько источников опровергли информацию о том, что Константин Горовенко может возглавить "Ордабасы". Правда, мы с инсайдом не ошиблись. Дело в том, что такой расклад существовал и наставнику молодежки действительно предлагали этот пост, точнее, пообещали пообщаться с теми, кто решает в Шымкенте. Но он вроде предпочел не искушать судьбу. Все испортило предложение "Ордабасы" о заключении контракта до конца сезона, а там, мол, посмотрим... На такие условия мало кто придет, кроме незадействованных (или задействованных в клубах уровнем ниже) казахстанцев. Разумеется, о квалифицированных иностранцах не может быть и речи. Они вряд ли согласятся приехать в Казахстан на пару месяцев, если только не поменяются условия. Так что ждем развития ситуации", - пишет источник.
Седнев пришел в "Ордабасы" в 2021 году. В прошлом сезоне он помог шымкентцам впервые в истории выиграть чемпионат страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".
"Ордабасы" еврокубковый путь начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".
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