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Тренер сборной отказал "Ордабасы". Известна причина

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Тренер сборной отказал "Ордабасы". Известна причина ©instagram.com/fc__ordabasy

Стало известно, почему наставник молодежной сборной Казахстана по футболу Константин Горовенко не примет "Ордабасы", передают Vesti.kz.

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Стало известно, почему наставник молодежной сборной Казахстана по футболу Константин Горовенко не примет "Ордабасы", передают Vesti.kz.

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Ранее стало известно, что белорусский специалист Александр Седнев покинет свой пост в шымкентском клубе после провального выступления в еврокубках, а на его место прочили Горовенко.

"Сразу несколько источников опровергли информацию о том, что Константин Горовенко может возглавить "Ордабасы". Правда, мы с инсайдом не ошиблись. Дело в том, что такой расклад существовал и наставнику молодежки действительно предлагали этот пост, точнее, пообещали пообщаться с теми, кто решает в Шымкенте. Но он вроде предпочел не искушать судьбу. Все испортило предложение "Ордабасы" о заключении контракта до конца сезона, а там, мол, посмотрим... На такие условия мало кто придет, кроме незадействованных (или задействованных в клубах уровнем ниже) казахстанцев. Разумеется, о квалифицированных иностранцах не может быть и речи. Они вряд ли согласятся приехать в Казахстан на пару месяцев, если только не поменяются условия. Так что ждем развития ситуации", - пишет источник.

Седнев пришел в "Ордабасы" в 2021 году. В прошлом сезоне он помог шымкентцам впервые в истории выиграть чемпионат страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".

"Ордабасы" еврокубковый путь начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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