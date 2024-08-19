Наши в Нью-Йорке: что ждет Зарину Дияс и других казахстанцев в борьбе за US Open

Сегодня, 19 августа, в Нью-Йорке (США) стартует квалификационный турнир US Open-2024. До матчей основной сетки еще неделя, но ближайшие несколько дней будут очень важными сразу для шести наших соотечественников. Они намерены пробиться в главную часть турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них подробнее.

В мужской квалификации поборются пять спортсменов, а в женской - одна представительница Казахстана. Всего в отборочном турнире по 128 теннисистов в мужском и женском турнире. Но лишь по 16 из них пробьются в основную сетку. Для этого нужно выиграть три матча подряд.

Так, уже сегодня сыграют трое казахстанцев - Михаил Кукушкин (№121), Денис Евсеев (№184) и Дмитрий Попко (№187). При этом 36-летний Кукушкин и 31-летний Евсеев представлены в одной восьмерке - они являются конкурентами друг для друга в борьбе за путевку в основную сетку.

Вторым запуском, ориентировочно в 21:15 по казахстанскому времени, Кукушкин сыграет с 34-летним аргентинцем Марко Трунгеллити (№142). Михаил играл в основной сетке в Нью-Йорке 12 раз, пять раз дойдя до третьего круга, а Марко выступал там всего лишь дважды, не сумев пробиться дальше второго раунда.

В это же время Евсеев встретится с 21-летним эквадорцем Альваро Гильеном Месой (№215). Денис только в этом году начал играть квалификацию на "Больших шлемах", и, следовательно, это его дебют на US Open. А для его соперника это вовсе первый опыт выступлений на таком уровне. Евсеев еще никогда не играл с Гильеном Месой, как и Кукушкин с Трунгеллити.

Третьим запуском, примерно в 22:30, на корт выйдет Попко. Его оппонентом станет первый сеяный всей квалификации 23-летний аргентинец Тьяго Агустин Тиранте (№96). С жеребьевкой 27-летнему Дмитрию не повезло, но в его восьмерке нет других казахстанцев.

Он уже в 18-й раз сыграет в квалификации на "Большом шлеме", и пока ни разу ему не удавалось выиграть три матча кряду. В Нью-Йорке он дважды доходил до второго круга отбора.

Его соперник - Тиранте - уже дважды выступал в основной сетке на "Больших шлемах", но в Нью-Йорке он максимум доходил до финала квалификации. Так было в прошлом году. Теперь игрок из топ-100 вновь постарается пробиться в основную сетку. Однако в личных встречах Попко ведет - 1:0.

Завтра, 20 августа, свой путь в квалификации начнут еще трое казахстанцев: Зарина Дияс (№580), Бейбит Жукаев (№218) и Тимофей Скатов (№190). 30-летняя Зарина станет единственной представительницей Казахстана в женской квалификации. Она шесть раз участвовала в основной сетке US Open, но лишь раз пробилась дальше первого круга - в 2014-м достигла третьего раунда. Ей в первом круге отбора предстоит сыграть с 25-летней китаянкой Ма Есинь (№209).

23-летние Жукаев и Скатов попали в одну восьмерку. И если Кукушкин с Евсеевым могут встретиться только в финале квалификации, то Бейбит и Тимофей могут выйти друг на друга уже во втором круге. Для этого Жукаеву нужно одолеть 28-летнего швейцарца Марка-Андреа Хюслера (№165). Это дебют Бейбита на US Open, а Марк-Андреа последние два года играл в первом круге. В личном противостоянии Хюслер ведет - 1:0.

А вот Скатову для казахстанского дерби во втором круге нужно обыграть 34-летнего аргентинца Факундо Багниса (№128) на старте квалификации. Тимофей в прошлом году играл здесь в первом круге, успешно преодолев квалификацию. Багнис же выступал в основной сетке пять раз, а в 2021-м дошел до третьего круга. В очном противостоянии Факундо ведет у Скатова - 1:0.

Шесть казахстанцев участвуют в квалификации, но максимум четверо из них смогут выйти в основу (учитываем, что есть два потенциальных дерби, и в них кто-то точно проиграет). Кроме того, в основной сетке автоматически сыграют четверо казахстанцев - Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№34) у женщин, а также Александр Бублик (№27) и Александр Шевченко (№60) у мужчин.

Матчи квалификации пройдут с 19 по 22 августа, а основной сетки турнира - с 26 августа по 8 сентября.

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Фото: US Open©️