Министр спорта вынес вердикт сборной Казахстана по боксу за Олимпиаду

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев высказался о выступлении мужской сборной Казахстана по боксу на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

"Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые Игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали.

Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.