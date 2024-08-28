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Олимпиада-2024
Вчера 12:22
 

Министр спорта вынес вердикт сборной Казахстана по боксу за Олимпиаду

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Министр спорта вынес вердикт сборной Казахстана по боксу за Олимпиаду ©Владислав Семенов

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев высказался о выступлении мужской сборной Казахстана по боксу на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

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Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев высказался о выступлении мужской сборной Казахстана по боксу на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

"Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые Игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали.

Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Напомним, что серебро выиграл Нурбек Оралбай в категории до 80 килограммов. После ОИ главный тренер мужской сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов лишился своего поста. На его место назначили Кайрата Сатжанова.

Бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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