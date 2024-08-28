Легальное шпионство: игроки сборной Норвегии приедут в Алматы на неделю раньше?

Два самых важных матча для казахстанского футбола в ближайшие 10 дней - это ответная игра "Астаны" против "Бранна" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, а также дебют сборной Казахстана в новом розыгрыше Лиги наций против команды Норвегии. Выходит, что сразу на два матча Алматы станет центром казахстанско-норвежского противостояния. Корреспондент Vesti.kz заострил внимание на интересных фактах.

В четверг, 29 августа, "Астана" на "Центральном" стадионе в Алматы постарается отквитать отставание в два гола в противостоянии с норвежским вице-чемпионом "Бранном". На прошлой неделе команды сыграли в Норвегии и хозяева выиграли со счетом 2:0. Если столичные не смогут пройти "Бранн", то для них, как и для всего казахстанского клубного футбола, еврокубковый сезон завершится.

А уже в следующую пятницу, 6 сентября, на этом же стадионе сборная Казахстана примет гостей из Норвегии в первом туре групповой стадии Лиги наций. Для нашей сборной это будет дебют в дивизионе В, а еще это будет первая игра нового тренера Станислава Черчесова у руля команды.

Сразу два норвежских игрока могут сыграть в Алматы дважды за восемь дней. Это 25-летние голкипер Матиас Дюнгеланн и полузащитник Феликс Хорн Мюре. Они представляют "Бранн" и были вызваны в сборную Норвегии. На прошлой неделе оба хорошо себя проявили в домашней игре с "Астаной". Если Дюнгеланн отстоял на ноль, то Мюре стал автором первого гола в ворота "Астаны".

Не исключено, что вокруг Мюре игра будет строиться и в гостях. У него будет привилегированная возможность провести детальное изучение игры на газоне "Центрального" за неделю до матча национальных сборных (это больше применимо к нему, так как Дюнгеланн вратарь).

Да, это всего лишь один полевой игрок, и еще не факт, что он выйдет в старте своей сборной, но все же определенные моменты он может учесть по итогам матча с "Астаной" и рассказать о них партнерам по национальной команде.

Любопытно, что наибольшее количество игроков в сборной Казахстана из одного клуба - это как раз-таки представители "Астаны". Из этой команды приглашение от Черчесова получили голкипер Александр Заруцкий, защитники Александр Марочкин, Марат Быстров и Ян Вороговский, полузащитники Абзал Бейсебеков и Эльхан Астанов, а также нападающий Рамазан Каримов.

В первой игре между "Бранном" и "Астаной" матч целиком провели двое из них - центрдеф Марочкин и левый латераль Вороговский. Наверняка на трибунах в первом матче присутствовали члены сборной Норвегии, которые воочию наблюдали за своими соперниками по скорому матчу. Практически безальтернативно Ян и Александр выйдут в старте и в завтрашней игре.

Для сборной Норвегии такой еврокубковый жребий является положительным знаком, пусть и далеко не самым решающим. Но, по крайней мере, у некоторых игроков будет, что рассказать остальным товарищам на личном опыте.

Вы можете думать, что, в таком случае, Матиас и Феликс могут вообще не возвращаться в Норвегию после игры в еврокубках. Но они вынуждены это сделать, так как 1 сентября "Бранн" ждет игра в чемпионате, а затем будет сбор национальной команды. Поэтому обоих ждет двойное путешествие в Алматы и обратно.

Напомним, что ответный матч между "Астаной" и "Бранном" состоится 29 августа и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Встреча национальных сборных 6 сентября также запланирована на 19:00.

Ранее Черчесов отобрал 28 футболистов для окончательного состава сборной Казахстана на сентябрьские матчи Лиги наций. Норвежцы же включили в заявку 23 игроков.

Фото: ФК "Астана" (1,3), ФК "Бранн" (2)©️