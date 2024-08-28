Турецкий клуб проиграл борьбу "Ахмату" за Самородова
Поделиться
"Касымпаша" из Стамбула наблюдает за развитием карьеры казахстанского футболиста Максима Самородова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Касымпаша" из Стамбула наблюдает за развитием карьеры казахстанского футболиста Максима Самородова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Один из представителей 22-летнего футболиста, получивший авторизацию на переговоры по нему, контактировал с клубом турецкой Суперлиги. "Касымпаша" был заинтересован в услугах экс-лидера "Актобе". Также российский агент, представлявший интересы Самородова, обсуждал вопросы возможного трансфера своего клиента в московский "Локомотив".
В итоге Самородов решил перейти в грозненский "Ахмат", куда его пригласил бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Он подписал контракт с клубом сроком на четыре года и уже успел провести два матча за новую команду.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|4
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|7
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
Реклама