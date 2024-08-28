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Мировой футбол
Вчера 13:58
 

Турецкий клуб проиграл борьбу "Ахмату" за Самородова

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Турецкий клуб проиграл борьбу "Ахмату" за Самородова ©ФК "Ахмат"

"Касымпаша" из Стамбула наблюдает за развитием карьеры казахстанского футболиста Максима Самородова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Касымпаша" из Стамбула наблюдает за развитием карьеры казахстанского футболиста Максима Самородова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Один из представителей 22-летнего футболиста, получивший авторизацию на переговоры по нему, контактировал с клубом турецкой Суперлиги. "Касымпаша" был заинтересован в услугах экс-лидера "Актобе". Также российский агент, представлявший интересы Самородова, обсуждал вопросы возможного трансфера своего клиента в московский "Локомотив".

В итоге Самородов решил перейти в грозненский "Ахмат", куда его пригласил бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Он подписал контракт с клубом сроком на четыре года и уже успел провести два матча за новую команду.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
2 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
5 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
6 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Казахстанцы за границей Футбол Турция

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