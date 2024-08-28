Турецкий клуб проиграл борьбу "Ахмату" за Самородова

"Касымпаша" из Стамбула наблюдает за развитием карьеры казахстанского футболиста Максима Самородова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из представителей 22-летнего футболиста, получивший авторизацию на переговоры по нему, контактировал с клубом турецкой Суперлиги. "Касымпаша" был заинтересован в услугах экс-лидера "Актобе". Также российский агент, представлявший интересы Самородова, обсуждал вопросы возможного трансфера своего клиента в московский "Локомотив".

В итоге Самородов решил перейти в грозненский "Ахмат", куда его пригласил бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Он подписал контракт с клубом сроком на четыре года и уже успел провести два матча за новую команду.