Не только Холанд и Эдегор. Кто еще опасен для Казахстана в составе Норвегии?

В преддверии матчей сборной Казахстана в Лиги наций большинство разговоров сводятся к тому, что в Алматы приедет сам Эрлинг Холанд. Малая часть любителей футбола вспоминает и Мартина Эдегора, но больше ни о ком из соперников речь не заходит.

Однако считать, что в сборной Норвегии только два футболиста мирового уровня - большая ошибка. Да, норвежцы не являются мощной державой и завсегдатаями больших турниров. Но у них сильное поколение с большой перспективой. В этом материале корреспондент Vesti.kz рассказывает о футболистах, от которых будет исходить опасность для сборной Казахстана.

Если говорить о самой главной ударной силе, то тут не ошибется никто - это 24-летний лидер атаки "Манчестер Сити" Холанд. Футболист привык устанавливать непостижимые уму бомбардирские рекорды и заколачивать мячи в каждой игре. В двух стартовых турах АПЛ нового сезона он уже забил четырежды - отличился в игре с "Челси" (2:0) и отгрузил сразу три в матче с "Ипсвичем" (4:1).

В активе Эрлинга 31 гол в 33 матчах за сборную Норвегии. Он всего в двух мячах от абсолютного рекордсмена в истории команды Йоргена Юве (33). Поэтому у него будет дополнительная мотивация забить в ближайших матчах.

Другой опасный голеадор в составе скандинавов - 28-летний Александр Серлот из мадридского "Атлетико" . Этим летом он уехал на повышение в столицу Испании из. Но вместе со статусом возрос и уровень конкуренции.

Пока Серлот сыграл в двух матчах за команду. В первой игре забил своей бывшей команде - "Вильярреалу" (2:2) - и был заменен в перерыве. Во второй встрече вышел на замену в концовке, но безрезультативно. Бороться за место в старте "Атлетико", когда в команде есть такие исполнители, как Антуан Гризманн и другой новичок - Хулиан Альварес, очень непросто.

За сборную Серлот провел 53 матча и забил 18 голов. Он, как и Холанд, очень мощный габаритный форвард. У них даже одинаковый рост - 195 сантиметров.

Еще один футболист, которого хотелось бы тут отметить, - 19-летний вингер Антонио Нуса . Буквально две недели назад немецкий "РБ Лейпциг" выкупил его за 21 миллион евро у бельгийского

В Германии он сразу начал радовать болельщиков забитыми голами. Сначала он вышел на замену на 83-й минуте гостевого кубкового матча против "Рот-Вайсса" (4:1) и забил уже через минуту. А спустя неделю ударно дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену на 55-й минуте домашней игры с "Бохумом" (1:0) и забив уже спустя четыре минуты. В итоге его гол стал единственным в победном для команды матче.

Пока в Лейпциге этот парень более чем эффективен. Сейчас он идет к тому, что станет одной из главных восходящих звезд европейского футбола. Кстати говоря, в составе сборной Норвегии он тоже забил в первой же игре. В сентябре прошлого года он вышел в старте в товарищеском матче с Иорданией (6:0) и открыл счет уже на 11-й минуте.

Всего на счету Нусы семь игр и один гол в футболке национальной команды Норвегии. И, с учетом его результативности в Германии, он вполне может проявить себя в ближайших матчах Лиги наций.

Как видите, Холанд - это еще далеко не вся атака норвежцев, и в команде хватает опасных исполнителей. Тем более, что в любой отрезок матча их своими тонкими передачами будет искать мастер изЭдегор. Поэтому казахстанской защите никого из соперников нельзя будет оставлять без внимания.

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Норвегии состоится в пятницу, 6 сентября, на алматинском стадионе "Центральный". Он начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Ранее мы рассказали, что двое норвежских игроков приедут в Алматы еще за неделю до матча, но по другим делам. Также мы указали на кадровый кризис в нападении сборной Казахстана, ведь играть практически некому.