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У Казахстана проблема с нападающими: Самородов травмирован, а Аймбетов под вопросом. Кого Черчесов поставит в атаку?

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У Казахстана проблема с нападающими: Самородов травмирован, а Аймбетов под вопросом. Кого Черчесов поставит в атаку? ©КФФ

Сборная Казахстана по футболу испытывает кадровый дефицит в атаке перед стартом нового розыгрыша Лиги наций. Новый рулевой команды Станислав Черчесов вызвал ряд игроков, способных действовать в нападении, но с точки зрения игровой практики и статистики мало кто внушает доверие. Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, кто же будет действовать спереди в матчах против Норвегии и Словении.

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Сборная Казахстана по футболу испытывает кадровый дефицит в атаке перед стартом нового розыгрыша Лиги наций. Новый рулевой команды Станислав Черчесов вызвал ряд игроков, способных действовать в нападении, но с точки зрения игровой практики и статистики мало кто внушает доверие. Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, кто же будет действовать спереди в матчах против Норвегии и Словении.

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Большой потерей является отсутствие в составе одного из важнейших игроков линии нападения Максима Самородова. Футболист, недавно уехавший за границу и перешедший в грозненский "Ахмат", выбыл из строя из-за травмы.

Шансов на то, что 22-летний футболист восстановится к концу следующей неделе, крайне мало. Поэтому Максим с натяжкой был включен в резервный список футболистов, но надеяться на его появление все же не стоит.

В заявке есть четыре чистых нападающих. Самый опытный из них - 29-летний Абат Аймбетов из турецкого "Адана Демирспор". На его счету 39 матчей и девять голов за национальную команду, и он один из самых видных игроков сборной последних лет.

Но проблема в том, что у него недостаток игровой практики и отсутствие результативности на старте нового сезона. Его клуб провел уже три матча в чемпионате Турции, в двух из которых казахстанец отыграл суммарно 86 минут. Голов на его счету пока нет. В последнем матче он вышел в старте, его команда проигрывала в два мяча, и только после ухода Абата с поля им удалось отыграть отставание.

Есть сомнения и касательно физической формы нападающего. Недавно об этом высказался даже экс-главный тренер сборной Магомед Адиев. Пока есть большой вопрос, будет ли Аймбетов первым номером в нападении.


Из клубов КПЛ в сборную были вызвано двое нападающих - Айбар Жаксылыков из "Кайсара" и Рамазан Каримов из "Астаны". Но блещут ли оба с точки зрения результативности? Точно нет.

Айбар наиграл почти 1000 минут во всех турнирах, забив в них три гола. На счету Рамазана более 700 минут на поле и один забитый мяч в кубковом турнире. Ни в КПЛ, ни в еврокубках он не отличался.

Есть большие сомнения, что Черчесов сделает ставку в атаке на футболистов, у которых в сумме четыре гола в 38 матчах во всех турнирах. Но в заявку они включены, и это факт.

Еще один вариант, и он же самый вероятный - это Оралхан Омиртаев из белорусского БАТЭ. Первую половину этого сезона нападающий провел в другом клубе из этой страны - "Слуцке". Летом Оралхан был близок к возвращению на родину, но его от этого отговорил как раз новый рулевой сборной Черчесов.

Станислав Саламович дал понять, что он больше ценит тех, кто пытается заиграть за пределами родного чемпионата, и что если Омиртаев вернется в Казахстан, то крайне маловероятно, что он будет считаться кандидатом в национальную команду.

В итоге форвард перебрался в БАТЭ. Всего в Беларуси в этом сезоне он провел 16 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Вероятно, что на следующей неделе мы увидим первый матч Омиртаева за сборную с 2021 года. В национальной футболке он провел пять матчей и забил один гол.

Также не будем забывать про альтернативные варианты, при которых в атаке будут задействованы непрофильные нападающие. К примеру, в двойке форвардов может быть полезен Эльхан Астанов из "Астаны". В 19 матчах этого сезона у него пять голов во всех турнирах. В июне этого года он уже играл в нападении за сборную в товарищеском матче с Арменией (1:2).

Аналогичная роль может быть предложена и Рамазану Оразову из датского "Силькеборга". В прошлом году он уже играл второго нападающего в матче против Сан-Марино (3:0). Летом он перебрался в чемпионат Дании. За новый клуб Рамазан забил один гол в девяти матчах.

Бахтиера Зайнутдинова и Ислама Чеснокова тоже можно представить в нападении, но вероятность этого не слишком велика, потому что первый очень важен в центре поля, а второй - на фланге. Правда, у Зайнутдинова есть большие проблемы с игровым тонусом в "Бешикташе", так как он еще ни разу не был в заявке своей команды в новом сезоне. Но опыт игры в атаке за сборную у него есть, правда это было еще три года назад при Талгате Байсуфинове.

У Чеснокова же нет проблем ни с практикой, ни с результативностью. В этом сезоне за клуб и сборную он провел 22 встречи, в которых отметился восемью голами и тремя ассистами. Фактически, он самый результативный игрок, о котором зашла речь в этом тексте. Но, повторимся, что Ислам будет важен, в первую очередь, как вингер, а не как игрок центра нападения. Однако у тренерского штаба могут быть свои задумки.

Если подытожить то, что имеем, то сейчас кадровый дефицит в нападении ощущается очень сильно. Делая акцент на форме, то в старте из чистых нападающих готов играть разве что Омиртаев. Если же Черчесов будет использовать схему с двумя игроками в атаке, как это делал Адиев, то можно будет рассмотреть связку Оралхана с Оразовым или Астановым. Ввиду того, что Рамазан играет за границей и получает стабильную игровую практику, у него есть определенное преимущество перед конкурентами за место в составе.

К какому решению в итоге придет Черчесов и его штаб - мы сможем увидеть только непосредственно в матчах. 6 сентября команда в Алматы сыграет с Норвегией, а 9 числа в гостях со Словенией.

Легальное шпионство: игроки сборной Норвегии приедут в Алматы на неделю раньше?

Фото: КФФ, ФК "Астана", ФК БАТЭ, ФК "Силькеборг"©️

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