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Лига чемпионов
28 августа 19:36
 

Представлен официальный мяч Лиги чемпионов-2024/25

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Представлен официальный мяч Лиги чемпионов-2024/25 ©instagram.com/championsleague/

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальные мячи Лиги чемпионов для мужского и женского турнира на сезон-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальные мячи Лиги чемпионов для мужского и женского турнира на сезон-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Дизайнеры вернулись вернули классический вид, но добавили обновленную технологию. На них снова изображены звезды от кончика к кончику, заменившие смещенный рисунок, который использовался с 2019 года.

Новый мяч для женской Лиги чемпионов сохраняет такое же расположение звезд и шестиугольников, как и в мужском варианте, но с уникальным дизайном.


Напомним действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

В женской Лиге чемпионов победителем является "Барселона". 

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