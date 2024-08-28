Назван точный счет матча "Астаны" за группу Лиги конференций

Форвард "Елимая" и экс-игрок "Астаны" и сборной Казахстана Роман Муртазаев в интервью Sport Plus Qazaqstan дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между "Астаной" и "Бранном", сообщают Vesti.kz.

В первой игре в Норвегии столичный клуб уступил со счетом 0:2.

"Это будет тяжелая игра против очень сильной команды, которая обеспечила себе хорошее преимущество перед встречей в Алматы. Думаю, что счет будет 2:1 в пользу "Астаны"? - заявил Муртазаев.

Ответная встреча пройдет 29 августа в Алматы. В случае победы по сумме двух матчей "Астана" пройдет в групповую стадию Лиги конференций.