Черчесов объяснил отказ от "казахского Месси" и оценил первых соперников в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов обсудил предстоящий учебно-тренировочный сбор команды и выразил свои мысли о соперниках - сборных Норвегии и Словении в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

6 сентября в Алматы национальная команда встретится с Норвегией. Для Черчесова эта игра будет дебютной во главе сборной страны, а 9-го его подопечные встретятся на выезде со Словенией.

- Станислав Саламович, на следующей неделе стартует УТС в Алматы. Расскажите, пожалуйста, как будет проходить УТС.

- Я вылетаю в Алматы за несколько дней до сбора, так как всегда возникают организационные вопросы. Сбор будет проходить на Центральном стадионе. Важно, чтобы поле выдержало, потому что в последнее время там проходит много игр. Тренировочный план спланирован, только нужно скоординировать время, потому что игру "Кайрат - "Астана" перенесли на день позже. Некоторые футболисты приедут 1 сентября, некоторые 2-го, а кто-то даже 3-го числа.

Тренерский штаб соберется день-два раньше, чтобы уже на месте все распланировать и не было никаких недоработок.

- Вопрос о вратарской позиции. Мы видим, что в окончательный список не три вратаря как раньше, а четыре. Почему?

- Отмечу, что Стас Покатилов возвращается в сборную, я с ним разговаривал, чтобы не было никаких недомолвок. С ним была одна ситуация, сейчас она меняется. Он - один из вратарей, которые должны быть готовы в любую секунду. Мы знаем его уровень, но по той или иной причине его не было последний год. Он тоже сделал определенные выводы.

Шацкий провел все игры за последние два года на хорошем уровне. И сейчас он стабильно играет за "Актобе".

Заруцкий - вратарь хорошего уровня. Я смотрел его игру против сборной Азербайджана. К сожалению, последние несколько матчей он не играет. Но мы знаем его уровень, поэтому он в окончательном списке.

Что касается молодого Темирлана Анарбекова, хочу сказать, что тренерский штаб наблюдает и за молодежной сборной, мы с Константином Горовенко находимся постоянно на связи, в этом плане он мне помогает. Я хочу привлекать Константина Александровича для консультаций по вопросам привлечения футболистов из молодежной сборной, так как он лучше знаком с игроками, обладает большим знанием их потенциала, и это также будет полезно для его профессионального развития. Также будет помогать и на этих сборах практически.

Мы хотим, чтобы игроки видели, что главная команда следит за ними. Анарбеков будет тренироваться с опытными вратарями, наберется определенного опыта, почувствует дух национальной сборной, а за день-два до матча он вернется в молодежную сборную. На каждый сбор будем вызывать одного-двух игроков из молодежной сборной, чтобы они почувствовать атмосферу главной команды и понимали, что тренерский штаб национальной сборной наблюдает за игроками молодежной команды.

- Бекхан Шайзада, который регулярно вызывался в национальную сборную, оказался вне списка. Почему?

- Мы ведь не контракт даем, а вызываем на сборы. Поэтому на следующем сборе будем определять, кто в каком состоянии будет находиться. Нужно отметить, Шайзада в еврокубках сыграл великолепно, особенно в серии пенальти. Сегодня мы приняли такое решение, а дальше уже будем отталкиваться.

- Новый тренерский штаб проводит только первый сбор. В сборную вернулись несколько игроков, которые до этого времени по разным причинам не вызывались и появились новые имена. Повторюсь, мы следим за всеми игроками. Мы не можем вызвать сразу всех футболистов или поменять сразу всех опытных игроков, потому что пока не видим футболистов на голову сильнее. Нам нужно найти определенный баланс. Да, они себя проявляют, мы за ними следим. Тот же Ульшин, который забивает невероятные голы, сейчас в расширенном списке. В основную команду он пока не попал, но это значит, что мы за ним наблюдаем, и может оказаться в команде в любую минуту.

Что касается вопросов у болельщиков, они всегда будут возникать, и это очень хорошо. Раз возникают вопросы, значит, они переживают за команду. Казахстан - многомиллионная страна и единого мнения быть не может. Повторюсь, это только наш первый сбор. Главное, чтобы футболисты приехали в распоряжение команды в хорошем настроении и в здравии.

- Что скажете о сборных Норвегии и Словении? Какие сильные и слабые стороны можете выделить?

- Про Словению мы пока не думаем, потому что первый барьер у нас - Норвегия. О втором сопернике будем думать позже. В Европе стартовали чемпионаты, еврокубки. Мы видим, как Холанд начал забивать. Но мы будем готовиться не к Холанду, а к сборной Норвегии.

Что касается сборной Словении, я смотрел их игры на чемпионате Европы. Тем более, сборная Казахстана уже встречалась с ними в прошлом году. Это довольно крепкая команда с определенным уровнем. Но, повторюсь, про Словению пока не думаем, потому что, как говорят барьеристы, если барьерист думает о втором, третьем, десятом барьере, то обязательно споткнется на первом.

- Я рад, что он перешел в "Ахмат", попал к знакомому тренеру - Магомеду Адиеву. Но это все-таки другая лига, другая команда и другие требования. Мы договорились с врачами "Ахмата", чтобы его отпустили в Астану, где он будет проходить определенную реабилитацию. Мы включили его в расширенный список, и будем наблюдать, как будет проходить восстановление и от этого будем исходить. На первый матч он точно не будет готов.

Также жаль, что получил травму и Сагадат Турсынбай. Он был в расширенном списке, мы хотели его вызвать. Но не хотелось бы, чтобы на первый сбор он приехал не в лучших кондициях и усугубил свою травму.

- Что можете сказать нашим болельщикам?

- Я слышал, что билеты на матч были распроданы за полдня. Мы с нетерпением ждем всех болельщиков и рассчитываем на их поддержку. Со своей стороны, мы постараемся порадовать вас, отдадим все силы на поле. Верю в вашу поддержку и прошу верить в нас тоже - вместе мы сможем добиться успехов!

Российский специалист в июне возглавил национальную команду.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.