Нападающий сборной Казахстана получил нового тренера в европейском клубе

ФК БАТЭ объявил об уходе с поста главного тренера клуба Игоря Криушенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом он 60-летний специалист продолжить работать в белорусском клубе, цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев.

По информации пресс-службы борисовского клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Иван Мигаль, который до этого времени трудился на должности главного тренера в резервной команде БАТЭ.

Криушенко начал работу в БАТЭ в межсезонье. При нем команда набрала 20 очков и занимает 11 место в чемпионате Беларуси.

Напомним, Омиртаев присоединился к БАТЭ 12 июля, перейдя из другого белорусского клуба "Слуцк". В составе борисовчан казахстанец провел три матча и забил один гол, отличившись в матче с "Торпедо-БелАЗ" в 19-м туре чемпионате Беларуси, а за "Слуцк" Омиртаев сыграл 13 матчей, забив четыре гола и сделав один ассист.

Для Омиртаева это первый гол в чемпионате за борисовский клуб.

В казахстанской премьер-лиге Омиртаев играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер" (Караганда) и "Тобол". С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана.