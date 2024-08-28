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Мировой футбол
Вчера 18:26
 

Нападающий сборной Казахстана получил нового тренера в европейском клубе

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Нападающий сборной Казахстана получил нового тренера в европейском клубе ©instagram.com/fcbate

ФК БАТЭ объявил об уходе с поста главного тренера клуба Игоря Криушенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ФК БАТЭ объявил об уходе с поста главного тренера клуба Игоря Криушенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом он 60-летний специалист продолжить работать в белорусском клубе, цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев.

По информации пресс-службы борисовского клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Иван Мигаль, который до этого времени трудился на должности главного тренера в резервной команде БАТЭ.

Криушенко начал работу в БАТЭ в межсезонье. При нем команда набрала 20 очков и занимает 11 место в чемпионате Беларуси.

Напомним, Омиртаев присоединился к БАТЭ 12 июля, перейдя из другого белорусского клуба "Слуцк". В составе борисовчан казахстанец провел три матча и забил один гол, отличившись в матче с "Торпедо-БелАЗ" в 19-м туре чемпионате Беларуси, а за "Слуцк" Омиртаев сыграл 13 матчей, забив четыре гола и сделав один ассист.

Для Омиртаева это первый гол в чемпионате за борисовский клуб.

В казахстанской премьер-лиге Омиртаев играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер" (Караганда) и "Тобол". С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана.


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