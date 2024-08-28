"Астану" досрочно "оставили" без еврокубковой осени

Сайт Sportskeeda.com дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций "Астана" - "Бранн", сообщают Vesti.kz.

Ответный матч раунда плей-офф турнира между столичным и норвежским клубом пройдет 29 августа в Алматы. Первая встреча в Бергене завершилась в пользу "Бранна" со счетом 2:0.

"В последние несколько недель "Астана" доминировала дома, выиграв последние четыре игры навылет, забив 14 голов и пропустив всего два. Похожий уровень игры понадобится, если они хотят выйти в Лигу конференций второй сезон подряд. "Бранн", со своей стороны, никогда не выходил в основной этап Лиги конференций и имеет хорошие возможности для продвижения.

Команда Эйрика Хорнеланда имеет преимущество в два гола, которое нужно защищать, и будет полна уверенности, выиграв свои последние три официальных матча на выезде.

Однако они не побеждают в своих последних пяти выездных матчах в еврокубках, сыграв вничью в последних трех. Но это может не вызывать особого беспокойства, поскольку коллективу из Бергена достаточно избежать поражения или проиграть с разницей в один гол, чтобы пройти дальше.

Мы ставим на победу гостей с минимальным преимуществом, с голами, забитыми двумя командами.

Прогноз: "Астана" - "Бранн" 1:2", - пишет сайт.