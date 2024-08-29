Прямая трансляция решающей битвы "Астаны" за группу Лиги конференций

Сегодня, 29 августа, в Алматы пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором "Астана" примет норвежский "Бранн", передает Vesti.kz.

Прямая трансляция матча начнется в 19:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале SPORT+.

Первая игра команд прошла в Бергене (Норвегия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Напомним, "Астана" начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".