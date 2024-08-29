Определились все участники Лиги чемпионов

Стали известны все участники основного раунда Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Определились все 36 клубов-участников грядущего розыгрыша престижного еврокубка, которые разбиты на четыре корзины. Жеребьевка основного этапа пройдет сегодня, 29 августа, в 21:00 по времени Астаны. Каждая команда сыграет по два раза с командами из каждой корзины, проведя в общей сложности восемь туров.

Корзина 1: "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Интер Милан", "Боруссия Дортмунд", "Барселона", "РБ Лейпциг";

Корзина 2: "Байер", "Аталанта", "Атлетико Мадрид", "Ювентус", "Бенфика", "Арсенал", "Брюгге", "Шахтер", "Милан";

Корзина 3: "Фейеноорд", "Спортинг", ПСВ, "Динамо Загреб", "Ред Булл Зальцбург", "Лилль", "Црвена Звезда", "Янг Бойз", "Селтик";

Корзина 4: "Слован Братислава", "Монако", "Спарта Прага", "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт", "Штурм", "Брест".

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