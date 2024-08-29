Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на US Open

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с француженкой Джессикой Понше (143-е место) во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, передает Vesti.kz.

Прямая трансляция матча начнется в 01:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

Напомним, Рыбакина начала выступление на US Open-2024 с уверенной победы над австралийской теннисисткой Дестани Айавой (194-е место) - 6:1, 7:6. Для Понше это будет уже четвертая игра на турнире: она стартовала с первого круга квалификации.

Казахстанец будет тренировать Рыбакину? Появились подробности

US Open-2024 продлится до 8 сентября, а его призовой фонд составляет 32,5 миллиона долларов.



