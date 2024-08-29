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Вчера 09:18
 

Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на US Open

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Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на US Open ©Qatar TotalEnergies Open

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с француженкой Джессикой Понше (143-е место) во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, передает Vesti.kz.

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В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с француженкой Джессикой Понше (143-е место) во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, передает Vesti.kz.

Прямая трансляция матча начнется в 01:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра здесь

Напомним, Рыбакина начала выступление на US Open-2024 с уверенной победы над австралийской теннисисткой Дестани Айавой (194-е место) - 6:1, 7:6. Для Понше это будет уже четвертая игра на турнире: она стартовала с первого круга квалификации.

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US Open-2024 продлится до 8 сентября, а его призовой фонд составляет 32,5 миллиона долларов.
 
 

Рыбакина Елена Казахстан WTA США US Open теннис

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