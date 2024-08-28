Трехкратный победитель европейского чемпионата сделал признание о Черчесове

Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос рассказал о влиянии на него нынешнего наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова, сообщают Vesti.kz.

Маркиньос выступал под руководством Черчесова в венгерском "Ференцвароше", где трижды становился чемпионом страны.

"Черчесов - отличный тренер, он сильно повлиял на меня как на игрока, помог технически вырасти. Думаю, это один из лучших специалистов, с кем мне удалось поработать", - передает слова Маркиньоса "Чемпионат".

Российский специалист в июне стал главным тренером национальной команды.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.