Холанд едет в Алматы? Назван состав сборной Норвегии на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбакен объявил состав на матчи Лиги наций против Казахстана и Австрии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Норвежскую футбольную ассоциацию.

6 сентября в Алматы национальная команда Казахстана примет норвежцев, а 9-го Норвегия сыграет дома с Австрией.

В заявку попал главная звезда Скандинавской сборной Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Мартин Эдегор из лондонского "Арсенала".

Состав сборной Норвегии:

Вратари: Матиас Дюнгеланн ("Бранн"), Эрьян Нюланн ("Севилья", Испания), Эгил Селвик ("Хеугесунн");

Защитники: Кристофер Айер ("Брентфорд", Англия), Фредрик Бьеркан ("Буде-Глимт"), Йеспер Даланн ("Кардифф Сити", Англия), Андреас Ханче-Ольсен ("Майнц 05", Германия), Юлиан Рюэрсон ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Фредрик Шевольд ("Буде-Глимт"), Давид Меллер Вольфе (АЗ, Нидерланды), Лео Эстигор ("Ренн", Франция);

Полузащитники: Патрик Берг ("Буде-Глимт"), Сандер Берге ("Фулхэм", Англия), Арон Деннум ("Тулуза", Франция), Феликс Хорн Мюре ("Бранн"), Антонио Нуса ("РБ Лейпциг", Германия), Осаме Сахрауи ("Лилль", Франция), Кристиан Торстведт ("Сассуоло", Италия), Мортен Торсбю ("Дженоа", Италия), Мартин Эдегор ("Арсенал, Англия);

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Йерген Странн Ларсен ("Вулверхэмптон", Англия), Александер Серлот ("Атлетико", Испания).