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Любительский бокс
Вчера 14:38
 

Назым Кызайбай раскрыла правду о конфликте с Ангелиной Лукас

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Назым Кызайбай раскрыла правду о конфликте с Ангелиной Лукас ©Турар Казангапов

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже Назым Кызайбай высказалась о давнем конфликте с другой казахстанской боксершей Ангелиной Лукас, передают Vesti.kz.

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже Назым Кызайбай высказалась о давнем конфликте с другой казахстанской боксершей Ангелиной Лукас, передают Vesti.kz.

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"В начале этот конфликт меня утомлял, а позже я перестала обращать внимание и продолжила тренировки. Она шум все время поднимала. Это повлияло тогда на атмосферу в сборной. Из-за конфликта обстановка в команде была напряженной. Потом она ушла из сборной и все утихло. Зато за счет этого хайпа она стала известной. Если зайдешь в интернет, то там много о ней информации. Каждый выбирает свой путь, по-разному себя продвигает. Она так уверенно говорила, что я сама чуть не поверила в это. Иногда я так шучу. Очень хорошо входит в образ, вполне могла бы сниматься в кино. Обид к ней у меня сейчас нет. Она уже выступает в профессиональном боксе", - цитирует Кызайбай meta-ratings.kz со ссылкой на Stan.kz.

Напомним, что конфликт между Кызайбай и Лукас разгорелся в 2021 году. Ангелина заявила, что в женской сборной Казахстана царит нездоровая обстановка, а Назым она подозревала в применении допинга. Впоследствии Лукас была дисквалифицирована за "нарушение этики" в команде.

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