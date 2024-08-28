Шавката Рахмонова "оставили" без боя за титул UFC: известны причины

По мнению обозревателя MMAMania Эндрю Ричардсона новоиспеченный чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3-0-1) более заинтересован в титульном поединке с Камару Усманом (20-4) чем с Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

После победы над Леоном Эдвардсом в Манчестере на UFC 304 Мухаммад заявил о своем желании стать активным чемпионом, который будет бороться со всеми желающими. Таким образом, у него есть два реальных варианта относительно вероятного возвращения в бой в декабре: набирающий обороты претендент Рахмонов и бывший чемпион Усман. Мухаммед заявил, что с радостью сразится с любым из них, но именно Усман обменивается колкостями с Белалом.

Онлайн-война между чемпионами в полусреднем весе продолжается, и Мухаммад перешел к высоким технологиям. Ранее этим утром Мухаммед опубликовал фрагмент трека, созданного искусственным интеллектом, чтобы обрушиться на Усмана, нацелившись на его больные колени и былое величие.

"Камару в раздевалке, зашнуровывает свои изношенные перчатки", - напевает сгенерированный голос в стиле кантри. "Он думает о золотом поясе и мечтах о любви. Он проиграл три боя подряд, его колени сдали. Леон свалил его ударом в голову, оставив его в недоумении. Белал на ногах, он готов к бою, но Камару чувствует боль и боль глубоко за полночь. У него сердце льва, но тело - лишь оболочка. В восьмиугольнике воспоминаний он попал в свой собственный ад".

Это глупая реклама боя, достаточно хороший способ сохранить имя Мухаммеда в заголовках газет без особых усилий или недоброжелательности. Фанаты, однако, в значительной степени разделились во мнениях по поводу этого трека. Есть, конечно, те, кто считает его забавным, но в сети крутится более широкий вопрос: почему трек направлен на Усмана, а не на Шавката? "Нигерийский кошмар" проиграл три боя подряд, в то время как Рахмонов непобедим (18-0), причем все его победы были одержаны нокаутом.

Вот несколько реакций фанатов:

"Почему ты продолжаешь говорить об Усмане, когда он проиграл три последних боя? Ты боишься Шавката?"; "Похоже, мы знаем, с кем Белал хочет драться больше всего"; "Неуважение к одному из лучших - это не круто"; "Шавката не боишься, да?"; "Белал, тебе стоит сосредоточиться на Шавкате, он тебя еще сильнее уронит, чем "выстрел в голову".

Тем не менее, Мухаммад неоднократно говорил, что готов сразиться с Рахмоновым, если UFC выберет этот бой, но легко понять, почему бой с Усманом может быть предпочтительнее для нового чемпиона. Усман старше и имеет более громкое имя, что было бы большим плюсом для резюме и наследия Мухаммада.

Он появляется, впечатляюще финиширует своего соперника, а затем спокойно покидает октагон. Если мы приведем факты, я могу только предположить, что генератор ИИ будет выплевывать песни, восхваляющие Шавката, что не отвечает целям Мухаммада.