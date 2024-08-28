Шавкат Рахмонов вывел чемпиона UFC на чистую воду

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о возможном титульном поединке в полусреднем весе против чемпиона UFC, американца Белала Мухаммада (24-3-0-1), сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Белал настроен провести бой с Камару Усманом (20-4).

"После того, как он болтал, что будет активным чемпионом, на поверку оказалось, что Белал даже не готов защищать свой титул в этом году", - написал Рахмонов в социальных сетях.

After all the talk about being an active champion, truth is Belal isn’t even ready to defend his title this year https://t.co/tg7cy1sfxN — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) August 28, 2024

Казахстанец последний раз выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 27 июля, когда победил британца Леона Эдвардса (22-4).