Шавкат Рахмонов вывел чемпиона UFC на чистую воду

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о возможном титульном поединке в полусреднем весе против чемпиона UFC, американца Белала Мухаммада (24-3-0-1), сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Белал настроен провести бой с Камару Усманом (20-4).

After all the talk about being an active champion, truth is Belal isn’t even ready to defend his title this year https://t.co/tg7cy1sfxN