Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанка Назым Кызайбай ответила на вопрос по поводу перехода в профессиональный бокс, передают Vesti.kz.

30-летняя спортсменка призналась, что хотела бы попробовать себя на профи-ринге.

"Профессиональный бокс мне всегда был интересен. Боксируешь без шлема и перчатки тоньше. Хотелось бы попробовать. Мой тренер говорит, что профи бокс мне подходит, потому что есть сила и выносливость для этого. Если будут предложения, то можно попробовать. Пока не предлагали", - сказала Кызайбай в интервью Stan.kz.