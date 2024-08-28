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Любительский бокс
Вчера 15:53
 

Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи

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Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи ©olympic.kz

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанка Назым Кызайбай ответила на вопрос по поводу перехода в профессиональный бокс, передают Vesti.kz.

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанка Назым Кызайбай ответила на вопрос по поводу перехода в профессиональный бокс, передают Vesti.kz.

30-летняя спортсменка призналась, что хотела бы попробовать себя на профи-ринге.

"Профессиональный бокс мне всегда был интересен. Боксируешь без шлема и перчатки тоньше. Хотелось бы попробовать. Мой тренер говорит, что профи бокс мне подходит, потому что есть сила и выносливость для этого. Если будут предложения, то можно попробовать. Пока не предлагали", - сказала Кызайбай в интервью Stan.kz.

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Кызайбай является двукратной чемпионкой мира среди любителей. Также она выигрывала чемпионат Азии (2021).

Ранее Кызайбай сделала заявление о замужестве, а также рассказала о дальнейших карьерных планах.

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