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Профи-бокс
Вчера 12:08
 

Последнему олимпийскому чемпиону из Казахстана пригрозили нокаутом

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Последнему олимпийскому чемпиону из Казахстана пригрозили нокаутом ©instagram.com/yeleussinovdaniyar

Соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) по бою в Алматы - филлипинец Джо Нойнай (23-4-2, 11 КО) отметился громким заявлением, передают Vesti.kz.

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Соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) по бою в Алматы - филлипинец Джо Нойнай (23-4-2, 11 КО) отметился громким заявлением, передают Vesti.kz.

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Их титульный бой возглавит ивент, который состоится 28 сентября на "Алматы Арене".

"Данияр, я лечу с Манилы, чтобы тебя нокаутировать", - заявил боксер.


Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". Тогда казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР. Однако результат этого боя не вошел в профессиональный рекорд боксеров.

Добавим, что Елеусинов стал победителем Олимпийских игр в 2016 году. После этого, наши боксеры на Олимпиадах не побеждали.

В вечере бокса примет участие и чемпион IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров, который будет защищать свой титул.

Елеусинов Данияр Профессиональный бокс Филиппины

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