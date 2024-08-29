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Лига чемпионов
Вчера 14:07
 

Прямая трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов

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Прямая трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов ©instagram.com/championsleague/

Сегодня, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Vesti.kz.

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Сегодня, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Vesti.kz.

В этом раунде сыграют 36 сильнейших клубов Старого Света, со списком которых можете ознакомиться здесь.

Начало жеребьевки в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке. Каждая команда сыграет по два раза с командами из каждой корзины, проведя в общей сложности восемь туров. Матчи пройдут с 17 сентября по 29 января.


Напомним действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский "Реал". 

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