Прямая трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Vesti.kz.

В этом раунде сыграют 36 сильнейших клубов Старого Света, со списком которых можете ознакомиться здесь.

Начало жеребьевки в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке. Каждая команда сыграет по два раза с командами из каждой корзины, проведя в общей сложности восемь туров. Матчи пройдут с 17 сентября по 29 января.

Напомним действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский "Реал".