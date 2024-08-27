Последний олимпийский чемпион Казахстана по боксу узнал хорошие новости от WBC

Стало известно, какой титул будет стоять на кону боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

Соперником казахстанца выступит филиппинец Джо Нойнай (23-4-2, 11 КО), которой оспорит с казахстанцем титул от WBC, сообщает источник. Точной информации о поясе еще нет. Их бой возглавит ивент, который состоится 28 сентября на "Алматы Арене".

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". Тогда казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР. Однако результат этого боя не вошел в профессиональный рекорд боксеров.

Добавим, что Елеусинов стал победителем Олимпийских игр в 2016 году. После этого, наши боксеры на Олимпиадах не побеждали.

Также отмечается, что в соглавном поединке по правилам бокса дебютируют яркие ММА-бойцы Казахстана - Куат Хамитов и Нурберген Шарипов.

В турнире примет участие и чемпион IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров, который будет защищать свой титул.