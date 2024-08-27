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Профи-бокс
27 августа 10:17
 

Головкин? Уорд назвал лицо бокса

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Головкин? Уорд назвал лицо бокса ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Бывший чемпион мира Андре Уорд заявил, что у него есть сразу несколько бойцов, которых можно назвать лицом бокса, передает Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

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Бывший чемпион мира Андре Уорд заявил, что у него есть сразу несколько бойцов, которых можно назвать лицом бокса, передает Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

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"Мне тяжело назвать лицом бокса одного бойца, поскольку обычно это очень большой человек. Флойд Мейвезер был лицом бокса, и вы до сих пор позволяете ему так себя называть. Это сложно, потому что бойцы дерутся 1-2 раза в год. Когда ты не выступаешь 10 месяцев, кто будет тащить бокс? У бойцов разный уровень известности, но эти парни тоже тащат бокс. Я бы сказал, что сейчас лицо бокса - это двуглавый монстр.

Я думаю, что это Джервонта Дэвис. Нельзя отрицать то, что он сделал. Нельзя отрицать то, что он создает, и его выступления. Вы также не можете отрицать, что Сауль Альварес долго был лицом бокса.

Когда я думаю о лице бокса, то вспоминаю Канело, Джервонту Дэвиса, а также нельзя оставить в стороне Теренса Кроуфорда. Я думаю, что это лица бокса. Я считаю, что это один из них", - сказал Уорд.

Отметим, что Уорд становился чемпионом мира во втором среднем и полутяжелом весе. Свой последний бой американец провел в июне 2017 года, когда победил россиянина Сергея Ковалева.

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