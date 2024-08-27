Головкин? Уорд назвал лицо бокса

Бывший чемпион мира Андре Уорд заявил, что у него есть сразу несколько бойцов, которых можно назвать лицом бокса, передает Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

"Мне тяжело назвать лицом бокса одного бойца, поскольку обычно это очень большой человек. Флойд Мейвезер был лицом бокса, и вы до сих пор позволяете ему так себя называть. Это сложно, потому что бойцы дерутся 1-2 раза в год. Когда ты не выступаешь 10 месяцев, кто будет тащить бокс? У бойцов разный уровень известности, но эти парни тоже тащат бокс. Я бы сказал, что сейчас лицо бокса - это двуглавый монстр.

Я думаю, что это Джервонта Дэвис. Нельзя отрицать то, что он сделал. Нельзя отрицать то, что он создает, и его выступления. Вы также не можете отрицать, что Сауль Альварес долго был лицом бокса.

Когда я думаю о лице бокса, то вспоминаю Канело, Джервонту Дэвиса, а также нельзя оставить в стороне Теренса Кроуфорда. Я думаю, что это лица бокса. Я считаю, что это один из них", - сказал Уорд.