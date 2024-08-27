Нокаутировал Махачева, или что известно о новом сопернике Исмагулова. Бой пройдет в Казахстане

21 сентября в Актобе состоится юбилейный бойцовский турнир казахстанской лиги Alash Pride FC. Сотый по счету номерной ивент возглавит громкое противостояние бывших представителей UFC - казахстанец Дамир Исмагулов (25-3) встретится с бразильцем Адриано Мартинсом (29-12-0-1), являющимся единственным бойцом, победившим нынешнего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (26-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии подробнее.

33-летний Исмагулов проведет свой второй бой после окончания контракта с UFC. Он выступал в лучшей лиге мира с 2018 по 2023 годы. За это время казахстанец одержал пять побед подряд, а затем потерпел два поражения от Армана Царукяна и Гранта Доусона. Все поединки с участием Дамира в UFC завершились единогласным решением судей.

После ухода из UFC он подрался с Эдуардом Вартаняном в "Нашем деле" по правилам кикбоксинга, проиграв сопернику решением большинства судей. В июле этого года Дамир одержал победу решением в первом бою по правилам ММА после ухода из UFC - на турнире Hardcore FC в Алматы оказался сильнее россиянина Дмитрия Климова (8-4).

Что касается Мартинса, то ему 41 год и он уже давно прошел свой пик. Профессиональную карьеру начал еще в 2004 году, когда Исмагулову было 13. В ноябре 2013-го он дебютировал в UFC, имея за плечами профессиональный рекорд 24-6.

В американском промоушене Адриано выступал на протяжении четырех лет. За это время он одержал четыре победы и потерпел три поражения. В январе 2014-го его наглухо хайкиком вырубил Дональд Серроне по прозвищу Ковбой.

В 2015-м он провел свой лучший год в UFC, победив двух громких соперников из Дагестана (Россия). Сначала он раздельным решением выиграл у Рустама Хабилова, а затем сенсационно нокаутировал ранее непобежденного Махачева. Спустя девять лет россиянин уже дошел до чемпионства и звания лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории. Более того, после поражения от Мартинса Ислам одержал 14 побед подряд.

После победы над Исламом бразильцу не удалось развить свой успех. Он потерпел два подряд поражения в следующих боях, после чего, в возрасте 35 лет, остался за бортом лучшей лиги мира. Однако в менее статусных организациях вернуться на победную тропу ему не удалось.

Весной 2018-го он приезжал в Россию выступать на турнире промоушена Fight Nights, где проиграл решением нынешнему топу лиги Bellator Александру Шаблию. Затем он потерпел еще две неудачи на родине в бразильских лигах.

В марте этого года Адриано вернулся в клетку после почти трехлетнего перерыва. На турнире во Франции он раздельным решением выиграл у соперника из Бельгии с не самым впечатляющим рекордом 17-9. Выходит, что последняя уверенная победа (не раздельным решением) была одержала Мартинсом еще девять лет назад, над будущим доминирующим чемпионом UFC Махачевым. С тех пор у него одна победа и пять поражений.

Вряд ли в ту октябрьскую ночь 2015-го в Хьюстоне (США) он понимал, насколько известным станет его нокаут в бою с молодым 23-летним Исламом. Но спустя годы фрагменты этого финиша становятся только популярнее, и сейчас всем интересно, как же проигрывал Махачев, который сейчас кажется непобедимым.

На бумаге это очень громкий бой, который можно раскрутить как поединок бывшего казахского топа UFC и бразильца, нокаутировавшего самого Махачева. Но если вдаваться в подробности того, в какой форме находятся оба спортсмена, то становится ясным, что Дамир абсолютный фаворит этого поединка.

У Мартинса уже много лет не было оппозиции такого уровня, а еще ему предстоит поездка в Казахстан, домой к своему сопернику. И все это в 41 год. Но нужно понимать, что главной идеей организации этого поединка является подчеркивание юбилейного статуса ивента Alash Pride FC - организаторы хотят подарить фанатам шоу, и главным лицом вечера должен стать именно Дамир.

Поэтому победа над Мартинсом вряд ли что-то даст Исмагулову, потому что его уровень в разы выше, чем у его соперника. С другой стороны, для казахстанца это шанс впервые с 2018 года победить досрочно, потому что последние восемь поединков с его участием завершались решением (как победные, так и проигрышные).

Добавим, что на этом турнире в клетку вернется известная казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-3). Бопай не дралась с лета 2022-го, когда потерпела второе подряд раннее досрочное поражение в американской лиге

Ожидается, что Файзолланова подерется с представительницей Узбекистана Хожинисо Комолдиновой (2-2), которую она уже побеждала летом 2021-го. Перед тем поединком у них произошел конфликт со стычкой на церемонии взвешивания.