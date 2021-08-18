Казахстанка "Бопай" победила девушку-бойца из Узбекистана на турнире в Алматы

Девушка-боец из Казахстана Замзагуль "Бопай" Файзолланова (6-1) одержала победу на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Аlash Pride Grand Prix 67, который в эти минуты проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей была дебютантка из Узбекистана Хожинисо Комолдинова (0-0). Первый и второй раунды прошли за небольшим преимуществом оппонентки, правда, "Бопай" удалось забрать концовку второй пятиминутки.

В решающем, третьем раунде казахстанка сумела переломить ход поединка. В итоге судьи отдали победу Файзоллановой.

Теперь в ее активе семь побед при одном поражении. Комолдинова же дебютировала с поражения.

Добавим, что их поединку предшествовала стычка на дуэли взглядов, которую спровоцировала Комолдинова. Однако девушек удалось быстро разнять и не развить потасовку.

Файзолланова не выступала по ММА с августа 2018 года, когда завершила поединок техническим нокаутом в свою пользу на турнире Fight Nights Global 88.

Недавно "Бопай" подписала контракт с американским промоушеном PFL. 19 августа она должна была дебютировать за океаном против Марианы Мораис (17-11) из Бразилии, но в итоге поединок был перенесен на неопределенный срок из-за проблем казахстанки с получением американской визы. В итоге Файзолланова согласилась выступить на турнире в Алматы.

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