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Олимпиада-2024
27 августа 13:02
 

Токаев встретился с призерами Олимпиады-2024: Президент особо отметил победу Сметова

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Токаев встретился с призерами Олимпиады-2024: Президент особо отметил победу Сметова ©пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами летних Олимпийских игр в Париже, передает Vesti.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами летних Олимпийских игр в Париже, передает Vesti.kz.

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Глава государства поздравил спортсменов и тренеров с достижениями. Он особо отметил победу олимпийского чемпиона по дзюдо Елдоса Сметова.

"Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы.

Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд – это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов.

"Историческим достижением также можно назвать серебряную медаль Наримана Курбанова. Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал. Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призеров.

Каждая страна отправляет на Олимпиаду своих сильнейших спортсменов. Одержать победу на международном турнире и стать лучшим среди тысяч атлетов – задача не из легких. В таких соревнованиях планетарного масштаба каждая медаль в копилку страны имеет особое значение. Поэтому сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Победы на аренах достигаются большими усилиями не только спортсменов, но и многих специалистов этой сферы.

Выражаю благодарность тренерам и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев. Руководители Национального олимпийского комитета придали новый импульс развитию международного сотрудничества. В ответственные моменты вы были рядом с нашими спортсменами и оказывали им необходимую поддержку. Убежден, Национальный олимпийский комитет продолжит начатую работу и добьется конкретных результатов в будущем", – отметил президент.

Напомним, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте - Александры Ле и Ислама Сатпаева.

Токаев Касым-Жомарт Олимпиада-2024 Сметов Елдос Ле Александра Сатпаев Ислам Оралбай Нурбек Курбанов Нариман Кыргызбаев Гусман Кызайбай Назым
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
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