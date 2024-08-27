Произошли изменения в матчах Казахстана со сборными из топ-5 рейтинга ФИФА

Изменилось время и место проведения матчей сборной Казахстана по футзалу перед чемпионатом мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на kff.kz.

Сначала Казахстан проведет две игры с Ираном в СК "Сайран Арена" (Астана). Первый матч состоится 30 августа и начнется в 15:00, а второй стартует 1 сентября в 19:00.

Еще одна игра казахстанцев против Аргентины пройдет 8 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака (Алматы). Она начнется в 19:00 по местному времени.

Отметим, что сборные Ирана и Аргентины располагаются в топ-5 рейтинга ФИФА. Иранцы занимают четвертое место, а аргентинцы пятое. Команда Казахстана идет на восьмой строчке.

Ранее Казахстан провел два товарищеских матча с Таджикистаном и одержал победы в обеих встречах.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.