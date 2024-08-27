Казахстанцы на US Open сегодня: битва с игроком топ-10 и загадочная форма Рыбакиной

Сегодня, 27 августа, состоится второй игровой день на US Open-2024. Три представителя Казахстана проведут свои матчи первого круга. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про игры с их участием.

Сегодня в Нью-Йорке (США) свои матчи стартового раунда проведут Тимофей Скатов (№188), Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№32).

Первым из них на корт выйдет 23-летний уроженец Петропавловска Скатов. Его соперником будет представитель первой десятки - 27-летний поляк Хуберт Хуркач (№7). Это будет первый матч между Тимофеем и Хубертом.

Для Скатова это второе подряд участие в основной сетке US Open. В этом году он прошел через квалификацию, как и в прошлом 2023-м. Но в обоих случаях ему явно не повезло с жеребьевкой. Год назад он проиграл в первом круге 13-у сеяному австралийцу Алексу де Минору в четырех партиях. Сейчас ему вовсе достался седьмой номер планеты.

Любопытно, что Хуркач никогда не проходил на US Open дальше второго круга! Хотя играл в Нью-Йорке уже шесть раз. Это самый неудачный "Большой шлем" для поляка. В прошлом году он добрался тут до второго раунда, где в трех партиях проиграл британцу Джеку Дрейперу

Поэтому есть надежда, что своего рода проклятие Нью-Йорка вновь обрушится на Хуркача, и Тимофей сможет побороться за путевку во второй круг. Казахстанец уже в четвертый раз в карьере прошел квалификацию на "Большом шлеме". Но пока ни разу он не побеждал в матче основной сетки.

Игра между Скатовым и Хуркачем пройдет первым запуском на седьмом корте. Начало встречи - в 20:00 по казахстанскому времени.

Лучшая теннисистка страны - 25-летняя Рыбакина - в первом круге сыграет с успешно преодолевшей три квалификационных раунда австралийкой Дестани Айавой (№194). Сопернице казахстанки 24 года и они никогда прежде не играли друг с другом.

У Елены ситуация практически такая же, как у Хуркача. US Open для нее является неудачным "Большим шлемом". В Нью-Йорке она еще не забиралась выше третьего круга. И не совсем понятно, в каком состоянии она находится сейчас. Последний победный матч у нее случился еще на Уимблдоне, 48 дней назад! С тех пор поражение в полуфинале, пропуск нескольких турниров, включая Олимпиаду, поражение в первом круге Цинциннати (США) и неожиданное расставание с тренером.

Но проходить Айаву, пусть и в непонятном состоянии, она точно должна. Для Дестани это первый "Большой шлем", если не брать в учет домашний Australian Open , куда она четырежды попадала благодаря Wild Card. В первых кругах на турнирах такого уровня у нее пока 0-4, а квалификацию US Open она сумела пройти только с четвертой попытки.

Матч между ними пройдет на третьем по значимости корте турнира - арене Grandstand. Он стоит в расписании вторым запуском и начнется ориентировочно в 22:00. Но все зависит от того, как быстро свой матч на этом корте завершат грек Стефанос Циципас (№11) и австралиец Танаси Коккинакис (№86), так как Елена и Дестани окажутся на площадке после них.

И, сегодня же, на US Open стартует вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Путинцева. Соперницей 29-летней казахстанки, получившей от организаторов 30-й номер посева, оказалась 19-летняя чешка Линда Носкова (№25).

Забавная ситуация: Носкова располагается выше Путинцевой в рейтинге, но на этом турнире у казахстанки есть посев, а у чешки нет. Дело в том, что Линда совершила рывок на 10 позиций как раз перед этой неделей, а посев был распределен еще до этого. Чешка сейчас в отличной форме, так как на днях она выиграла турнир в Монтеррее (Мексика). Это ее первый одиночный титул в WTA-карьере.

Поэтому посев не помог Путинцевой избежать серьезной оппозиции в первом же круге. Для нее это юбилейный десятый турнир US Open (причем на протяжении десяти лет подряд). Максимально она добиралась здесь до четвертьфинала в 2020-м.

Юная Носкова сыграет в основной сетке Нью-Йорка в третий раз. Лучшее ее достижение - второй круг в прошлом году. Но в этом сезоне у нее уже есть заметный прогресс. На Australian Open она дошла до четвертьфинала, а на прошлой неделе завоевала титул, выиграв у пяти соперниц с общим счетом 10:0 по сетам.

Это конкурентное противостояние между двумя спортсменками, ранее не игравшими друг с другом в одиночном разряде, пройдет третьим запуском на шестом корте. Ориентировочное время старта - 23:15. Они появятся на площадке по окончании встречи между британцем Дэном Эвансом (№184) россиянином Кареном Хачановым (№22).

Отметим, что все матчи в прямом эфире можно будет посмотреть в Интернете по этой ссылке . Что касается ТВ, то турнир на территории Казахстана транслируют телеканалы Eurosport и Eurosport 2, но они показывают матчи с двух главных кортов - имени Артура Эша и Луи Армстронга. Поэтому казахстанцев в программе сегодня точно не будет.

Вчера, 26 августа, на турнире дебютировали двое казахстанцев. Александр Бублик (№27) вылетел в первом же круге, проиграв в пятисетовом триллере. А вот Александр Шевченко (№61) стартовал с трудовой победы и пробился во второй раунд.

Фото: US Open©️