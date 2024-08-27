Драма случилась в стартовом матче второй ракетки Казахстана на US Open

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко с победы стартовал на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), передает Vesti.kz.

67-ой номер мирового рейтинга в четырех сетах победил немца Доминика Кепфера, занимающего 81-ую строчку (6:3, 7:5, 5:7, 6:2).

Во втором раунде казахстанец сыграет завтра, 28 августа, а его соперник станет известен позднее.

Отметим, что Шевченко уже участвовал на US Open, но в прошлом году он проиграл в первом же круге.

Призовой фонд соревнования 35 миллионов долларов.