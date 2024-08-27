Криштиану Роналду сделал заявление об уходе из сборной Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии по футболу, передают Vesti.kz.

По словам 39-летнего форварда, это решение будет одновременно спонтанным и продуманным, но о нем никто не узнает заранее.

"Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, - это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное", - сказал Роналду в интервью телеканалу NOW.

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Напомним, Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 130 голами и 47 результативными передачами.

Ранее Криштиану заявил, что Евро-2024 станет для него последним. Форвард принял участие в пяти матчах турнира в Германии, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей. Таким образом, Роналду впервые в карьере покинул крупный турнир сборных без голов. Ранее форвард забивал 10 подряд чемпионатов мира и Европы.

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