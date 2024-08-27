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Турция
27 августа 09:50
 

Зайнутдинова объявили в розыск в Турции: подробности

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Зайнутдинова объявили в розыск в Турции: подробности ©ФК "Бешикташ"

Твиттер-аккаунт Besiktas Sports прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за стамбульский "Бешикташ", передают Vesti.kz.

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Твиттер-аккаунт Besiktas Sports прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за стамбульский "Бешикташ", передают Vesti.kz.

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"Бахтияр Зайнутдинов пропал и находится в розыске. (!)

Его не было на сборах.
Он не присутствовал на товарищеских матчах.
Нет на тренировках.
Нет в официальных составах команды на матчи.
Никаких заявлений от "Бешикташа".

Где? Он игрок "Бешикташа"?", - пишет источник.

В новом сезоне Зайнутдинов не сыграл за "Бешикташ" ни одного матча. В межсезонье казахстанец получил повреждение и из-за этого пропустил большую часть предсезонных сборов.

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Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне казахстанский футболист провел за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ

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