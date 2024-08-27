Зайнутдинова объявили в розыск в Турции: подробности
Твиттер-аккаунт Besiktas Sports прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за стамбульский "Бешикташ", передают Vesti.kz.
Твиттер-аккаунт Besiktas Sports прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за стамбульский "Бешикташ", передают Vesti.kz.
"Бахтияр Зайнутдинов пропал и находится в розыске. (!)
Его не было на сборах.
Он не присутствовал на товарищеских матчах.
Нет на тренировках.
Нет в официальных составах команды на матчи.
Никаких заявлений от "Бешикташа".
Где? Он игрок "Бешикташа"?", - пишет источник.
В новом сезоне Зайнутдинов не сыграл за "Бешикташ" ни одного матча. В межсезонье казахстанец получил повреждение и из-за этого пропустил большую часть предсезонных сборов.
"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова
Bahtiyar Zaynutdinov kayıp aranıyor. (!)— Beşiktaş Sports (@SportsBesiktas) August 24, 2024
❌️ Hazırlık kampında yoktu.
❌️ Hazırlık maçlarında yoktu.
❌️ Antrenmanlarda yok.
❌️ Resmi maç kadrolarında yok.
❌️ Beşiktaş'tan açıklama yok.
Nerede? Beşiktaş'ın oyuncusu mu? pic.twitter.com/fOEgHKB0Au
Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне казахстанский футболист провел за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ
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