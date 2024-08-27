Зайнутдинова объявили в розыск в Турции: подробности

Твиттер-аккаунт Besiktas Sports прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за стамбульский "Бешикташ", передают Vesti.kz.

"Бахтияр Зайнутдинов пропал и находится в розыске. (!) Его не было на сборах.

Он не присутствовал на товарищеских матчах.

Нет на тренировках.

Нет в официальных составах команды на матчи.

Никаких заявлений от "Бешикташа". Где? Он игрок "Бешикташа"?", - пишет источник.

В новом сезоне Зайнутдинов не сыграл за "Бешикташ" ни одного матча. В межсезонье казахстанец получил повреждение и из-за этого пропустил большую часть предсезонных сборов.

"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова

Bahtiyar Zaynutdinov kayıp aranıyor. (!)



❌️ Hazırlık kampında yoktu.

❌️ Hazırlık maçlarında yoktu.

❌️ Antrenmanlarda yok.

❌️ Resmi maç kadrolarında yok.

❌️ Beşiktaş'tan açıklama yok.



Nerede? Beşiktaş'ın oyuncusu mu? pic.twitter.com/fOEgHKB0Au — Beşiktaş Sports (@SportsBesiktas) August 24, 2024

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне казахстанский футболист провел за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ