Казах рвется в UFC - осталась одна победа. Он уже выиграл лигу Хабиба и идет с рекордом 9-0

Следующим казахстанцем в UFC вполне может стать непобежденный полутяжеловес Дияр Нургожай (9-0). Уже через полтора месяца его ждет поединок за контракт с лучшей лигой мира в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном вокруг предстоящего поединка.

27-летний боец имеет идеальный рекорд 9-0. На его счету пять нокаутов и две победы сабмишеном, еще два раза он выигрывал судейским решением. Казахстанец является представителем столичного клуба Tobet Top Team. В 2022 году он становился чемпионом российской организации Eagle FC, принадлежащей легенде UFC Хабибу Нурмагомедову.

В мае этого года Дияр вернулся в клетку впервые за 21 месяц и одержал победу нокаутом на турнире UAE Warriors в Абу-Даби (ОАЭ). Он в первом же раунде финишировал опытного аргентинца Эмилиано Сорди (25-13-1), который в прошлом выступал в топовых американских лигах, как PFL и Bellator.

О разговорах вокруг попадания в UFC черезразговоры ходили уже давно. Но официально объявлено об октябрьском бое было только в начале июля. Тогда же стало известно, что соперником мощного казаха будет поляк(8-2-1).

Боец из Варшавы, как и Дияр, является ярко выраженным ударником. Он шесть раз отправлял соперников в нокаут и один раз выиграл сдачей. Проигрывал досрочно Шевчик лишь однажды, когда попался на удушение сзади. Сейчас поляк идет на серии из трех побед подряд, причем это были исключительно нокауты.

Известно, что Бартош является одноклубником и близким другом другого польского бойца, представителя UFC Михала Олексейчука (19-9-0-1). Он бьется в лучшей лиге мира уже седьмой год. За это время Михал добыл семь побед и потерпел столько же поражений. Сейчас он идет на серии из трех неудач.

Накануне Нургожай уже отправился в США вместе со своим тренером и основателем Tobet Top Team Диасом Кабдуовым. У бойца будет шесть недель до боя, чтобы пройти акклиматизацию, провести финальный этап подготовки и начать процесс сгонки веса.

Поединок на DWCS пройдет 8 октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. В этот же вечер там за контракт с UFC подерется многократный чемпион мира по тайскому боксу россиянин Артем Вахитов (2-1 - в ММА, 23-6 - по кикбоксингу). Его соперником станет непобежденный француз Ислем Масраф (3-0). Бой пройдет также в полутяжелом весе.

Ранее из казахстанцев попасть в UFC через DWCS пытались Мария Агапова Николай Веретенников . Увы, оба проиграли свои бои, но в конечном итоге все равно попали в лучшую лигу мира. Обоим после неудач пришлось добиться нескольких побед в других американских лигах, после чего они получили приглашение в UFC.

Поэтому, если Нургожай одержит победу над Шевчиком, то станет первым казахстанским бойцом, которому удалось выиграть на DWCS. Отметим, что победа не всегда гарантирует заключение контракта с UFC. Тут, помимо всего прочего, нужно произвести впечатление своим зрелищным стилем и техникой. Обычно президент промоушена Дана Уайт лично присутствует на этих ивентах.

Фото: FEN©️