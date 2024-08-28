Рахмонов разоблачил чемпиона UFC и предсказал исход их боя

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал вероятный бой с чемпионом промоушена, американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-3), передают Vesti.kz.

"Я сомневался в шансах Белала, но он показал отличное выступление и заслуженно стал чемпионом. Теперь ему предстоит сделать еще одно важное дело – защитить титул против меня. Давайте выясним, кто на самом деле лучший боец – он или я.

Многие недооценивали Белала, и это была их ошибка. Он всегда действует с четким планом, стремится выиграть за счет борьбы и давления, связывая соперника по рукам и ногам. С каждым боем Белал становится сильнее и увереннее.

Наш поединок с Белалом будет очень напряженным и конкурентным. Он будет пытаться навязать свой стиль и сделать все для победы. Для меня это будет нелегкий бой, но я уверен, что смогу одержать победу.

В UFC считают меня претендентом номер один, и я полностью согласен с этим. У меня 100% финишей во всех боях в UFC, и я заслуживаю быть следующим в очереди за титулом. Остальные претенденты тоже близки, но им нужно еще 1-2 победы. Я должен быть следующим!

Я готов встретиться с Белалом в любое время – в конце года или в начале следующего, когда UFC или Белал будут готовы. Я не беспокоюсь о дате. Я готов завоевать пояс и привезти его в Казахстан!

Что бы я сказал Белалу, если он смотрит это интервью? Будь готов! Бежать некуда! Этот бой должен состояться следующим. Клетка закроется, и мы узнаем, кто из нас сильнее", - сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Ранее Рахмонов назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым, а также заклеймил позором Камару Усмана.

Казахстанец последний раз выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 27 июля, когда победил британца Леона Эдвардса (22-4).