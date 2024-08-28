В "Барселоне" решили судьбу культового номера Месси

Нападающий каталонской "Барселоны" Ансу Фати узнал свой игровой номер на новый сезон, передают Vesti.kz.

По информации Marca, "сине-гранатовые" решили не отбирать у 21-летнего воспитанника "десятку", под которой ранее выступал звездный аргентинец Лионель Месси.

Причем "Барселона" зарегистрировала Фати 12 августа, однако его номер не был указан. Теперь же на сайте чемпионата Испании видно, что форвард продолжит играть под 10-м номером.

17-летняя звезда "Барселоны" отказался от культового номера Месси и выбрал другой

Напомним, Фати получил "десятку" в 2021 году после ухода Месси из "Барселоны". Прошлый сезон игрок провел на правах аренды в английском "Брайтоне". Нападающий принял участие в 19 матчах АПЛ, забив два гола.

Контракт форварда с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

Месси продали за 700 миллионов: известен покупатель