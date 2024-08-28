Сын Кости Цзю сделал признание о Головкине

Российско-австралийский проспект первого среднего веса Никита Цзю (9-0, 7 КО) вспомнил цитату казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

"Запомнил одну цитату Головкина. Он сказал: "Иногда разрешаю соперникам попадать по мне, так как это дарует людям надежду". Нет, я не сравниваю себя с Головкиным. Но мне нравится эта цитата. Всегда хотел ее повторить. Все просто. Когда я смотрю бокс по ТВ, то меня раздражает только одно — если он "в одну калитку". Даже в том случае, если мне нравится боец, который побеждает. Я хочу, чтобы он тоже пропускал. Бокс — прежде всего бизнес. Не просто бизнес, а индустрия развлечений. Поэтому главный герой сперва должен преодолеть трудности, а уже затем победить", — цитирует Никиту vRINGe.com.