Сын Кости Цзю сделал признание о Головкине
Российско-австралийский проспект первого среднего веса Никита Цзю (9-0, 7 КО) вспомнил цитату казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.
Российско-австралийский проспект первого среднего веса Никита Цзю (9-0, 7 КО) вспомнил цитату казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.
"Запомнил одну цитату Головкина. Он сказал: "Иногда разрешаю соперникам попадать по мне, так как это дарует людям надежду". Нет, я не сравниваю себя с Головкиным. Но мне нравится эта цитата. Всегда хотел ее повторить. Все просто. Когда я смотрю бокс по ТВ, то меня раздражает только одно — если он "в одну калитку". Даже в том случае, если мне нравится боец, который побеждает. Я хочу, чтобы он тоже пропускал. Бокс — прежде всего бизнес. Не просто бизнес, а индустрия развлечений. Поэтому главный герой сперва должен преодолеть трудности, а уже затем победить", — цитирует Никиту vRINGe.com.
Никита Цзю ближайший бой проведет сегодня, 28 августа, с соотечественником Коэном Мазудье (12-3-1, 5 KO) за вакантный пояс WBO Inter-Continental. Никита - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Головкин не выходил в ринг с сентября 2022 года, когда решением судей уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.
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