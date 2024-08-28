Экс-соперник Головкина перенес операцию и сделал заявление о карьере

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) перенес операцию на травмированной руке, передают Vesti.kz.

Повреждение он получил в главном событии вечера бокса в Квебеке (Канада) против француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли (28-0, 23 КО). Несмотря на травму, он семь раундов одной рукой отбоксировал до финального гонга, чем заслужил порцию похвалы от фанатов бокса за мужественность, хоть и проиграл в конечном итоге.

"Я не ухожу, я скоро вернусь", - подписал фото украинец из больничной палаты.

Напомним, Деревянченко в 2019 году в Нью-Йорке (США) боксировал против(42-2-1, 37 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением.

Также он выступал за казахстанскую команду Astana Arlans во Всемирной серии бокса (WSB). После четвертого сезона (2013-2014) украинец ушел в профессиональный бокс.