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Профи-бокс
Вчера 18:46
 

Нокаутом обернулся титульный бой сына Кости Цзю

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Нокаутом обернулся титульный бой сына Кости Цзю ©instagram.com/nikitatszyu/

В Сиднее (Австралия) состоялся главный бой вечера бокса за вакантный пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцами Никитой Цзю (10-0, 9 КО) и Коэном Мазудье (12-4-1, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

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В Сиднее (Австралия) состоялся главный бой вечера бокса за вакантный пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцами Никитой Цзю (10-0, 9 КО) и Коэном Мазудье (12-4-1, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

На кону также стоял вакантный титул IBF Australasian. Поединок, рассчитанный на десять раундов продлился девять раундов и закончился нокаутом в исполнении сына знаменитого российско-австралийского боксера Кости Цзю.

Видео нокаута можно посмотреть ниже.


Таким образом, на счету Цзю-младшего десятая победа в профи, девять из которых, одержал досрочно.

На счету Мазудье четвертое поражение в карьере (дважды досрочно) при 12 победах и одной ничьей.

Цзю Костя Профессиональный бокс Бокс Австралия

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