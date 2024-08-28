Шавкат Рахмонов назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о потенциальном бое с представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым (13-0), передают Vesti.kz.

"Сейчас моя главная цель - выиграть титул в полусреднем дивизионе. Конечно, в будущем, если мой вес подрастет, я подумаю о переходе в средний вес - и не важно, кто там будет чемпионом. Сейчас я комфортно чувствую себя в своем весе, я гоняю не так много веса. Пока не смотрю в сторону среднего веса. Подумаю, когда мой вес подрастет", - сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.