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Вчера 08:56
 

Шавкат Рахмонов назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым

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Шавкат Рахмонов назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о потенциальном бое с представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым (13-0), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о потенциальном бое с представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым (13-0), передают Vesti.kz.

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"Сейчас моя главная цель - выиграть титул в полусреднем дивизионе. Конечно, в будущем, если мой вес подрастет, я подумаю о переходе в средний вес - и не важно, кто там будет чемпионом. Сейчас я комфортно чувствую себя в своем весе, я гоняю не так много веса. Пока не смотрю в сторону среднего веса. Подумаю, когда мой вес подрастет", - сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, Чимаев находится на 12-й строчке в списке среднего дивизиона американского промоушена.

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Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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