17-летний талант "Барселоны" получил страшную травму

17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, он порвал переднюю крестообразную связку колена. Ожидается, что он выбыл из строя на несколько месяцев, официальное подтверждение будет получено в среду.

