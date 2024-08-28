17-летний талант "Барселоны" получил страшную травму

17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.

"Барселона" с помощью чемпиона Европы сотворила камбэк

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, он порвал переднюю крестообразную связку колена. Ожидается, что он выбыл из строя на несколько месяцев, официальное подтверждение будет получено в среду.

🚨🔵🔴 Barça talent Marc Bernal has torn his ACL during the game vs Rayo Vallecano.



He’s expected to be out for several months with formal confirmation on Wednesday.



Get well soon, Marc! ❤️🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/HrgCDZBdjw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

По другим источникам, каталонцы потеряли игрока до конца сезона. Молодой хавбек принял участие во всех трех играх "сине-гранатовых" на старте чемпионата Испании.

Берналь с шестилетнего возраста тренировался в Ла Масии, детско-юношеской академии "Барселоны". 23 июня 2023-го подписал свой первый профессиональный контракт с каталонский клубом. 17 августа 2024-го дебютировал в основном составе "Барсы" в матче Ла Лиги против "Валенсии".

С прошлого года вызывается в сборную Испании до 17 лет.

"Барселона", набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с 4 баллами находится на восьмой позиции.

31 августа "Барселона" на своем поле примет "Вальядолид", а "Райо Вальекано" на выезде встретится с "Эспаньолом".