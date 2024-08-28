17-летний талант "Барселоны" получил страшную травму
17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.
17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, он порвал переднюю крестообразную связку колена. Ожидается, что он выбыл из строя на несколько месяцев, официальное подтверждение будет получено в среду.
🚨🔵🔴 Barça talent Marc Bernal has torn his ACL during the game vs Rayo Vallecano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024
He’s expected to be out for several months with formal confirmation on Wednesday.
Get well soon, Marc! ❤️🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/HrgCDZBdjw
По другим источникам, каталонцы потеряли игрока до конца сезона. Молодой хавбек принял участие во всех трех играх "сине-гранатовых" на старте чемпионата Испании.
Берналь с шестилетнего возраста тренировался в Ла Масии, детско-юношеской академии "Барселоны". 23 июня 2023-го подписал свой первый профессиональный контракт с каталонский клубом. 17 августа 2024-го дебютировал в основном составе "Барсы" в матче Ла Лиги против "Валенсии".
С прошлого года вызывается в сборную Испании до 17 лет.
"Барселона", набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с 4 баллами находится на восьмой позиции.
31 августа "Барселона" на своем поле примет "Вальядолид", а "Райо Вальекано" на выезде встретится с "Эспаньолом".
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