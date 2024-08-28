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Испания
Вчера 10:15
 

17-летний талант "Барселоны" получил страшную травму

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17-летний талант "Барселоны" получил страшную травму ©ФК "Барселона"

17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.

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17-летний талант "Барселоны" Марк Берналь получил серьезную травму в матче третьего тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.

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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, он порвал переднюю крестообразную связку колена. Ожидается, что он выбыл из строя на несколько месяцев, официальное подтверждение будет получено в среду.

По другим источникам, каталонцы потеряли игрока до конца сезона. Молодой хавбек принял участие во всех трех играх "сине-гранатовых" на старте чемпионата Испании.

Берналь с шестилетнего возраста тренировался в Ла Масии, детско-юношеской академии "Барселоны". 23 июня 2023-го подписал свой первый профессиональный контракт с каталонский клубом. 17 августа 2024-го дебютировал в основном составе "Барсы" в матче Ла Лиги против "Валенсии".

С прошлого года вызывается в сборную Испании до 17 лет.

"Барселона", набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с 4 баллами находится на восьмой позиции.

31 августа "Барселона" на своем поле примет "Вальядолид", а "Райо Вальекано" на выезде встретится с "Эспаньолом".

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