"Барселона" с помощью чемпиона Европы сотворила камбэк

"Барселона" одержала третью победу подряд в чемпионате Испании по футболу. На этот раз каталонцы обыграли "Райо Вальекано", передают Vesti.kz.

Встреча третьего тура проходила в Мадриде на стадионе "Кампо-де-Вальекас" и завершилась со счетом 2:1. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Унаи Лопеса на 9-й минуте. На это "сине-гранатовые" ответили точными ударами Педри и Дани Ольмо на 60-й и 82-й минутах соответственно.

Напомним, что Ольмо этим летом перешел в "Барселону" из "Лейпцига" за 55 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2030 года. Он с Педри в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы-2024 в Германии.

"Барселона" с 9 очками лидирует в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с 4 баллами находится на восьмой позиции.

В следующем туре, 31 августа, "Барселона" на своем поле примет "Вальядолид", а "Райо Вальекано" в гостях сыграет с "Эспаньолом".