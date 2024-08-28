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Вчера 09:11
 

Шавкат Рахмонов заклеймил позором Камару Усмана

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Шавкат Рахмонов заклеймил позором Камару Усмана ©UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (18-0) жестко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-4), передают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (18-0) жестко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-4), передают Vesti.kz.

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Ранее Усман заявил о желании подраться за пояс с действующим чемпионом UFC в дивизионе американцем Белалом Мухаммадом (24-3).

"Я не понимаю, о чем думает Камару. Мне кажется, это - позор просить титульный шанс на серии из трех поражений. У меня это не укладывается в голове, но вот такая вот ситуация", - сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

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Напомним, Рахмонов занимает третье место в дивизионе и считает, что должен стать следующим претендентом на титул. "Номад" выиграл все шесть боев UFC, причем все досрочно.

Усман же идет вторым. Мухаммад завоевал титул на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), когда победил прежнего обладателя пояса британца Леона Эдвардса.

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