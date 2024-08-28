Роналду выбрал нового звездного тренера для "Аль-Насра"

Стало известно, кого нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду хочет видеть главным тренером в команде, сообщают Vesti.kz.

По информации Okdiario, 39-летний португалец настаивает на том, чтобы новым главным тренером "Аль-Насра" был назначен французский специалист Зинедин Зидан, с которым они вместе работали в мадридском "Реале" (2016-2018 годы).

"У "Аль-Насра", игроком которого является Криштиану, есть проблема с тренером, поэтому Роналду продолжает настаивать на назначении второго лучшего тренера в истории Лиги чемпионов наряду с Гвардиолой, которым является Зидан. Он хочет, чтобы команду тренировал Зидан. Они вложили много денег, но не показывают ожидаемой эффективности. Зидан живет в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии", - сказал журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

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В данный момент пост главного тренера "Аль-Насра" занимает Луиш Каштру. Что касается Зидана, то он находится без работы после ухода из "Реала" в 2021 году. Вместе с "королевским клубом" он стал двукратным чемпионом Ла Лиги, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время нападающий провел за саудовский клуб 68 матчей, в которых забил 62 гола. Действующий контракт Криштиану рассчитан до лета 2025 года.

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